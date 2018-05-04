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Аббас извинился после обвинений в антисемитизме
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Аббас извинился за свои слова после обвинений в антисемитизме 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Палестинский лидер Махмуд Аббас принес извинения за недавние высказывания, в которых политики и общественные деятели по всему миру усмотрели намеки на антисемитизм и отрицание Холокоста.
В Израиле, США, Евросоюзе и ООН осудили его слова о том, что европейские евреи были объектом ненависти и подвергались гонениям из-за того, что на протяжении веков занимались ростовщичеством, давая ссуды под процент.
"Если кого-то оскорбило мое заявление, особенно представителей иудаизма, я приношу им свои извинения. Хотел бы заверить всех, что это не входило в мои намерения, и подтвердить мое полное уважение к еврейской вере и всем другим монотеистическим религиям", — говорится в его заявлении.
"Хотел бы также подтвердить наше осуждение Холокоста, самого чудовищного преступления в истории, и выразить сочувствие его жертвам", — добавил Аббас.
Палестинский лидер заверил, что осуждает антисемитизм и сохраняет приверженность поиску мирного решения конфликта с Израилем на основе принципа "два государства для двух народов".
Критикуя ранее высказывания Аббаса, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил его в том, что тот повторил "самые кощунственные антисемитские наветы", а посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман назвал подобное мировоззрение истинной причиной отсутствия мира в регионе.
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