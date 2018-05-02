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Британцы пожаловались российскому посольству на свои СМИ
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Британцы пожаловались российскому посольству на свои СМИ 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российское посольство в Великобритании получает от британцев письма, в которых они жалуются на предвзятые СМИ Великобритании и демонизацию России в местной прессе.
Один из британцев пишет, что решил сам поискать информацию о России после того, как Хиллари Клинтон назвала эту страну врагом. Для этого британец обратился к помощи интернета и телеканала RT.
«Посмотрев четыре часа интервью Оливера Стоуна, я был поражен прямотой, авторитетом, интеллектом и здравым смыслом Путина. Хотелось бы, чтобы он мог обращаться к людям на Западе напрямую», — приводит РИА «Новости» текст одного из писем опубликованных российским посольством.
Другие британцы отмечают, что их согражданам будет нелегко узнавать правду, пока они доверяют «предвзятым Би-би-си».
В то же время многие жители Великобритании выразили надежду на улучшение отношений с Россией и выгодное обеим странам мирное сосуществование.
Еще один житель Соединенного Королевства выразил сожаление политикой своего и «многих других» государств, занявших антироссийскую позицию.
Посольство России в Британии уже публиковало письма британцев, в которых они извинялись перед россиянам за «безумных лидеров» Запада.
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