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В Хорватии призвали к выходу страны из ЕС и НАТО
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Хорватская оппозиция призвала к выходу страны из ЕС и НАТО 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидеры Хорватской оппозиционной партии "Живая стена", набирающей все большую популярность в Республике Хорватии (РХ), заявили на конгрессе политобъединения о целесообразности выхода государства из НАТО и ЕС, а также укрепления отношений с Россией. Об этом сообщает информагентство "Срна".
Глава "Живой стены" Иван Пернар рассказал о том, что свою роль видит "в борьбе за хорватский народ и государство", призвав РХ выйти из Евросоюза, поскольку, по его мнению, — "это единственное условие для обретения свободы". Он также обозначил важность развития хороших отношений с Китаем, Индией, Россией и Южной Африкой.
"Хорватия, как член НАТО, участвовала в нападении на Ливию. Там сейчас люди живут катастрофично", — указал Пернар и заявил о необходимости выхода Хорватии из Североатлантического альянса.
"Наша партия — миролюбивая партия, которая не желает того, чтобы Хорватия была втянута НАТО в конфликты по всему миру. Мы не имеем особой оборонной стратегии, поскольку считаем, что главные враги нашей страны находятся не вне ее границ, а внутри — это наши политики, которые нас обкрадывают и уничтожают", — подчеркивают в "Живой стене".
Между тем "Живая стена" сейчас — это сейчас третья по полярности политическая сила в Хорватии, имеющая поддержку, согласно соцопросам "Нова ТВ", 14 процентов голосов потенциальных избирателей.
Следует отметить, что результаты последних социологических исследований демонстрируют то, что почти девятьсот тысяч жителей Хорватии, население которой едва превышает 4,2 миллиона человек, находятся за чертой бедности: они не в состоянии оплатить еду, текущие коммунальные счета и кров. Как подчеркивают аналитики, эйфория после вступления в ЕС здесь быстро развеялась.
Кроме того, социологи констатировали, что почти 82 процента местных респондентов старше 50 лет считают, что в период существования Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) условия их жизни были значительно лучше, чем в настоящее время. При этом 74 процента опрошенных готовы вернуться к прежним критериям однопартийной системы управления государством, а 40 из них отождествляют коммунистического лидера СФРЮ Иосифа Броз Тито в качестве эффективного управленца.
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