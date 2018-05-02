В Киеве признали невозможность остановить «Северный поток — 2»

Киев не выдержит дальнейшей борьбы с газопроводом «Северный поток — 2», заявил экс-министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий . Он убежден, что Украина потеряла шанс осуществлять в дальнейшем крупный транзит газа через свою территорию, потому что российско-европейские «потоки» через Балтику и Черное море снизят доходы этой страны в два раза.

Бывший при Викторе Януковиче министром энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил в эфире украинского телевидения, что Киев теряет свои шансы в борьбе с проектом по возведению трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2», передает НСН.

Эмигрировавший в 2014 году в Израиль экс-министр энергетики Ставицкий заявил, что Украина «теряет шанс остаться крупным транзитером газа», потому что российские газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» снизят доходы от системы трубопроводов через украинскую территорию «минимум в два раза».

Экс-чиновник заявил, что Европа нуждается в энергетическом балансе — Великобритания ранее сократила добычу природного газа в Северном море, а Германия Бельгия решили отказаться от энергии атомных электростанций.

Эдуард Ставицкий также подчеркнул, что Российская Федерация занимает практически одну треть от газового рынка Евросоюза . При потреблении Европой газа в объеме примерно 425 млрд кубометров ежегодно, заявил экс-министр, Россия установила рекорд, поставив почти 150 млрд кубометров.

«Думаю, если «Северный поток — 2» заработает в полную мощность, а там еще и «Турецкий поток» на подходе, то возможности Украины быть транзитером просто исчезнут. Дело в том, что с падением транзита через Украину ее газотранспортная система просто остановится — она не может функционировать, не прокачивая газ с востока на запад», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Киев вовсе не сможет противостоять СП-2, хотя попытки противодействия и будут предприняты. Он напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что стоит «учитывать мнение» Киева при обсуждении газопровода по дну Балтики.

Корнилов также добавил, что основные рычаги давления на СП-2 находятся в руках не Украины, но Соединенных Штатов Америки

«Мы понимаем, что Германия, Австрия, европейские бизнесмены, хотят строительства «Северного потока — 2», хотят в этом поучаствовать, заработать. Но дело здесь не в Украине — дело в Соединенных Штатах Америки, которые делают все от них зависящее, чтобы «Северный поток — 2» не состоялся», — подытожил политолог.

Александр Грушко. Реализация проекта «Северный поток — 2» зависит от того, смогут ли страны Европейского союза устоять перед давлением со стороны США, заявил в разговоре с RT замглавы МИД России

Он подчеркнул, что американцы не только пытаются воспрепятствовать запуску «Северного потока — 2», но и навязать Европе закупки у США сжиженного природного газа.

26 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подписали совместное заявление против строительства газопровода «Северный поток — 2». В тексте документа отмечается, что правила диверсификации источников энергии и создания конкурентного рынка в рамках исполнения законодательства ЕС должны быть применены и в отношении СП-2.

29 апреля зарубежные СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель договорились защищать интересы своих стран, если США решат принять торгово-политические меры в отношении Евросоюза.

Конфликт двух берегов Атлантики вокруг природного газа усугубляется тем, что Германия является крупнейшим энергорынком в Евросоюзе, при этом в планах у страны отказ от угольной и атомной энергогенерации. Поэтому в ближайшие 15 лет потребление природного газа может вырасти на 60%.