Трамп намекнул на скорое освобождение в КНДР трех американцев 

Троих граждан США, находящихся в заключении в КНДР, в ближайшее время могут освободить. На это в своем Twitter намекнул американский президент Дональд Трамп.
"Всем известно, что предыдущая администрация в течение долгого времени добивалась освобождения трех заключенных из трудового лагеря в Северной Корее, но безрезультатно. Следите за новостями!" — цитирует РИА Новости сообщение хозяина Белого дома.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что трое граждан США, находящихся в заключении в Северной Корее, перевезены из лагерей в один из пхеньянских отелей. Их судьба, как отмечает пресса, зависит от итогов саммита Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Речь идет об американцах корейского происхождения: пасторе Ким Дон Чхоле, преподавателе политеха Тони Киме (Ким Сан Доке) и его коллеге Ким Хак Соне. Всех троих обвиняют во враждебной подрывной деятельности.