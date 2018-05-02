Над Арменией нависла новая угроза

Комитет по госдоходам Армении выразил обеспокоенность препятствиями, создаваемыми для въезжающих в Армению фур с продовольствием в связи с политической акцией по блокированию дорог, заявив, что это может создать угрозу продовольственной безопасности страны.

"Все это вызывает обеспокоенность, так возникают проблемы для въезда и таможенного оформления грузовиков, что может нанести серьезный удар по продовольственной безопасности страны. Таможенные органы призывают всех участников акций учесть этот тревожный факт и исходя из необходимости обеспечения таможенной безопасности не препятствовать движению фур и их таможенному оформлению", — говорится в пресс-релизе комитета.

Ранее в среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты.

Во вторник национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.