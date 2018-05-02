У Юлии Скрипаль нашли «двойника»

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория, заявила о странном двойнике своей родственницы. Как сообщает "Московский комсомолец", вечером 1 мая женщина опубликовала в соцсетях открытое письмо с обращением к Юлии. Племянница экс-разведчика выразила обеспокоенность состоянием Сергея и Юлии, а также попросила их выйти с ней на связь. В беседе с корреспондентом "МК" Виктория выразила удивление, что никто не показывает фото или видео Скрипалей, а также не даёт официальной информации об их состоянии ни родственникам, ни дипломатам.

"От Юлии тоже никаких вестей, складывается впечатление, что ей запрещают общение. Я могу допустить, с трудом конечно, но могу, что она не хочет меня видеть, но она сама должна мне это сказать и объяснить спокойно. То, что она говорила по телефону, — я имею в виду, когда она уходила от ответа и говорила, что меня никто не пустит к ним — я не воспринимаю, она могла говорить не по своей воле или из соображений моей безопасности", — рассказала Виктория.

Виктория пыталась общаться с двоюродной сестрой в Twitter, но не уверена, что переписывалась именно с Юлией. Более того, женщина заявляет, что общалась с «фейком». Ни на один вопрос, ответы на которые должна бы знать настоящая Юлия Скрипаль, собеседник в Twitter не ответил, ссылаясь на последствия отравления.

Отмечается, что на странице аккаунта Юлии Скрипаль регулярно появляются новые сообщения от имени россиянки.