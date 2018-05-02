Ещё
Назван неизбежный итог массовых волнений в Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван неизбежный итог массовых волнений в Армении 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Лидер оппозиционного движения Армении, руководитель парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян призвал своих сторонников избегать насилия и не препятствовать работе аэропорта Звартноц.
«Никаких столкновений, никакой агрессии. Все мы понимаем, что этот процесс не может не завершиться де-юре победой. Все наши действия должны носить исключительно мирный характер», — сказал он, передает «Интерфакс».
Кроме того, Пашинян на своей странице в Facebook призвал не препятствовать работе аэропорта Звартноц и в 14.00 по местному времени (13.00 мск) открыть дороги, ведущие к воздушной гавани.
Он отметил, что акции по блокировке дорог в среду были беспрецедентными. Пашинян пообещал подвести итоги акций протеста 2 мая на митинге в Ереване в 18.00 мск, передает РИА «Новости».
>> В Армении началась тотальная блокировка
В среду утром несколько сотен студентов перекрыли центральные улицы Еревана — в частности Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки из-за того, что парламент Аремении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Также демонстранты заблокировали дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, автомагистрали Юг — Север и Арарат — Ереван.
Кроме того, сторонники армянской оппозиции ворвались в здания мэрий Гюмри и Маралика, потребовав от руководителей администраций городов примкнуть к оппозиции.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пасечник заявил о переходе конфликта в Донбассе в горячую стадию Макрон назвал жену премьера Австралии «вкусной» Сторонники оппозиции ворвались в мэрии городов Гюмри и Маралик
Комментарии39
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США начали военную операцию в Сирии190
Военные корабли НАТО вошли в Черное море272
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину101
Грузия определилась с российской политикой35
Терезе Мэй выставили ультиматум110
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
04:25
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение