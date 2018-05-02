Чешского журналиста не пустили на Украину

Чешский журналист сообщил, что его не пустили на Украину

Журналиста чешского издания Parlamentni Listy Яна Рыхетски не пустили на территорию Украины

"Меня выкинули с Украины, и я буду писать об этом", — рассказал он корреспонденту ТАСС, не сообщив подробностей произошедшего.

В настоящее время ТАСС не располагает комментарием Госпогранслужбы Украины.

Во вторник, 1 мая, в страну не пустили итальянского журналиста Джорджио Бьянки, планировавшего посетить траурные мероприятия по случаю годовщины трагедии 2 мая в Одессе. Ему сообщил о запрете на въезд в страну, после чего он был выслан ближайшим рейсом.