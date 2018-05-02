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Чешского журналиста не пустили на Украину
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Чешский журналист сообщил, что его не пустили на Украину 

ТАСС 49 минут назад
Фото: depositphotos.com
Журналиста чешского издания Parlamentni Listy Яна Рыхетски не пустили на территорию Украины.
"Меня выкинули с Украины, и я буду писать об этом", — рассказал он корреспонденту ТАСС, не сообщив подробностей произошедшего.
В настоящее время ТАСС не располагает комментарием Госпогранслужбы Украины.
Во вторник, 1 мая, в страну не пустили итальянского журналиста Джорджио Бьянки, планировавшего посетить траурные мероприятия по случаю годовщины трагедии 2 мая в Одессе. Ему сообщил о запрете на въезд в страну, после чего он был выслан ближайшим рейсом.
Украинские власти регулярно стараются не пускать иностранцев в Одессу в преддверии 2 мая. В прошлые годы с запретом на въезд на Украину и депортацией сталкивались журналисты из Италии, Нидерландов, Германии и Израиля.
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