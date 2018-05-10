Армения: Не сравнивайте нашу революцию с Майданом

8-го мая свое легитимное завершение получила бархатная революция в Армении . Со второй попытки Национальное собрание (парламент) большинством голосов поддержало кандидатуру Никола Пашиняна на пост временного премьер-министра. Помимо того, что новоизбранный премьер называет себя кандидатом от народа, в парламенте кандидатуру Пашиняна выдвинули сразу три фракции: «Елк» (Выход), лидером которой он является, «Царукян» во главе с бизнесменом Гагиком Царукяном , лидером партии «Процветающая Армения», а также фракция «Дашнакцутюн».

Акции протестов в различных городах Армении, напомним, начались 13-го апреля после того, как бывший президент Серж Саргсян был выдвинут правящей Республиканской партией Армении (РПА) на пост премьер-министра. 17-го апреля, несмотря на недовольство граждан, парламент все же утвердил Саргсяна на должность премьера. Решение РПА стало формальным поводом для объявления Николом Пашиняном начала бархатной революции. Однако причины народного недовольства кроются куда глубже.

Начиная с политического кризиса в Армении в марте 2008 года, когда оппозиция не признала результаты выборов, и произошли крупные столкновения сторонников проигравшего кандидата Тер-Петросяна с полицией, страна находится в состоянии внутриполитической напряженности, т.к. компромисс между оппозицией и властями не был достигнут. Ситуация лишь усугублялась в связи с сильной политической поляризацией и расширением экономических диспропорций. Вместе с тем, эти события положили начало активизации гражданского общества и участия граждан в политической жизни страны.

Несмотря на довольно успешное разрешение последствий кризиса 2008 года, правительство Армении стояло перед глубоко укоренившимися проблемами, начиная от поляризованного населения (часть поддерживает европейскую интеграцию, часть — евразийскую) до высокой степени общего недоверия к власти и непопулярности ее среди значительной части населения. Более того, страна столкнулась с серьезными экономическими проблемами и структурными недостатками, включая недостаточность иностранных инвестиций и укоренившуюся коррупцию. В экспорте и импорте основных товаров потребления доминировали мощные товарные картели, которые препятствовали конкуренции и создавали монополии, подрывая доверие к государству и эффективности его экономической политики.

Появление влиятельных олигархов в политической системе препятствовало изменению экономической картины. Они имели возможность влиять на принятие законов в качестве парламентариев. Подобная ситуация наносила ущерб развитию демократических институтов, отношениям между бизнесом и государством, проведению экономических реформ.

На фоне этой картины произошла самая масштабная с момента заключения перемирия в 1994 году эскалация азербайджано-карабахского конфликта в апреле 2016 года, которая получила название «четырехдневная война». В результате армянская сторона потеряла более 100 человек и 800 га территорий в Арцахе (Нагорный Карабах). Несмотря на выявление большого количества нарушений в организации защиты границ, никто из военного руководства не понес наказания, помимо отставки министра обороны Сейрана Оганяна . А в первую годовщину начала «четырехдневной войны — 2-го апреля 2017 года — в Армении были проведены парламентские выборы, на которых одержала победу РПА. Однако многие граждане Армении посчитали выборы не легитимными.

Никол Пашинян и другие армянские активисты и ранее предпринимали попытки организации массовых протестов, но они не получали необходимую народную поддержку. Избрание Сержа Саргсяна на должность премьер-министра, несмотря на его обещание не оставаться у власти ни в качестве премьера, ни в качестве президента, стало точкой невозврата. Акции гражданского неповиновения по призыву Пашиняна охватили все города и районы Армении. Протестующие блокировали государственные учреждения, государственные и городские дороги, международный аэропорт. За время революции закрылись жизненно важные для Армении международные границы с Грузией Ираном , которые связывают заблокированную Турцией Азербайджаном страну с остальным миром.

Во время переговоров между Саргсяном и Пашиняном экс-премьер допустил роковую ошибку, заявив, что протестующие не вынесли уроков из 1-го марта 2008 года. Слова Саргсяна были расценены как угроза новыми репрессиями, подтолкнули выйти на улицы еще больше протестующих, представляющих различные слои населения — врачей, военных, педагогов, студентов и даже часть полицейских.

Победа бархатной революции, по словам одного из инициаторов движения „Мержир Сержин“ (»Отвергни Сержа") Армена Григоряна, была достигнута 23-го апреля, когда Саргсян, в конце концов, заявил о своей отставке. Определенным фактором стала и сама дата. Дело в том, что 24 апреля является Днем памяти жертв геноцида армян 1915-го года. Омрачение памятного дня борьбой за власть было неприемлемым ни для одной из сторон. Примечательно, что после полуночи 24 апреля в Ереване были прекращены все празднования по поводу отставки Саргсяна, а жители столицы и других районов Армении посетили мемориал памяти жертв геноцида Цицернакаберд.

В своем заявлении об отставке Саргсян сделал важную ремарку: «Я ошибался, Никол был прав». В первые дни массовых акций большинство протестующих не рассматривали в качестве главы государства Пашиняна, так как за годы своей политической карьеры он допускал противоречивые заявления, никогда не занимал руководящие государственные посты и не имел возможности проявить себя. Но после слов Саргсяна стало очевидным, что иную кандидатуру народ рассматривать не будет. Протестующие выполняли призывы своего предводителя неукоснительно.

Тем не менее, к «народному кандидату» имелось множество вопросов от самого народа в связи с его политическими взглядами. Депутат НС Никол Пашинян всегда отличался своей антиевразийской риторикой. Он голосовал против вступления Армении в Евразийский экономический союз . Именно высказывания прошлых лет стали поводом для ряда российских и западных СМИ называть бархатную революцию в Армении «армянским Майданом». Сами армяне считают подобные сравнения неприемлемыми и даже оскорбительными, так как в отличие от событий на Украине , акции в Армении были направлены исключительно на внутреннюю реформацию страны и не имели никакой внешнеполитической направленности. Кроме того, все акции гражданского неповиновения проходили мирно, без столкновений с полицией и завершились без единой жертвы.

Но наиболее важной для жителей Армении и Арцаха была его позиция по карабахскому конфликту. В своей статье от 2001 года Пашинян написал следующее: «Меня удивляет, что в стране есть люди, которые питают иллюзии касательно взятых, если хотите, освобожденных, если хотите, оккупированных территорий. Я не принимаю точки зрения, что хорошая дипломатия может добиться того, чтобы эти территории не были сданы Азербайджану. Оставив свое, хотим быть хозяевами чужого». Эти слова вызвали опасение возможным обострением конфликта с Азербайджаном после смены власти в стране. Старая статья была предъявлена одним из депутатов РПА в качестве аргумента против избрания Пашиняна премьером на первом голосовании парламента 1-го мая.

Так как нынешнее назначение является временным, с целью организации новых парламентских выборов, Пашинян и его команда не оглашали своей политической программы. Однако беспокойство среди граждан заставило лидера революции представить основные тезисы на митингах в Ереване, Гюмри и Ванадзоре. Первое, что подчеркнул народный кандидат: его правительство будет исходить из имеющихся политических реалий и Армения продолжит оставаться в составе ЕАЭС и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но приложит все усилия для повышения эффективности действующих соглашений. Он отметил, что Армения продолжит развивать и углублять отношения с Россией . «Во внешней политике мы будем исходить из интересов граждан Армении и армянского народа. Отношения Армения-Россия будут основаны на братских и уважительных отношениях. Мы рассматриваем военное сотрудничество с РФ как важнейший пункт в вопросах обеспечения безопасности РА», — заявил Пашинян.

В то же время его правительство собирается улучшать отношения с ЕС и европейскими странами, делать все возможное для отмены виз в Европу для граждан Армении. По словам Пашиняна, Армения нуждается в обновлении дружественных отношений с США , а также в установлении деловых связей с этой страной. Особая важность будет предаваться не только отношениям с Ираном и Грузией, но и с Китаем и Индией.

В вопросе Арцаха Пашинян выразил готовность продолжить переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве стран-наблюдателей Минской группы ОБСЕ России, Франции и США, и учетом права жителей республики на самоопределение, т.е. также сохранить действующий формат переговорного процесса. Резкая смена риторики была встречена среди армянских политиков и экспертов неоднозначно: с одной стороны, в его сторону полились обвинения в неустойчивой позиции и «переобувании на ходу», с другой — он продемонстрировал политическую гибкость и умение ориентироваться в имеющихся условиях.

Как уже было сказано, народное движение было направлено лишь на внутренние реформы, и, согласно заявлениям нового премьера Армении, он не намерен менять внешнеполитические ориентиры страны. В программу нового правительства входят следующие цели: прозрачные выборы; устранение искусственно созданных монополий так, что все желающие смогут заниматься бизнесом; борьба с коррупцией и разделение власти и бизнеса. По словам Пашиняна, со стороны нового правительства все эти действия будут выполняться без вендетт и присваиваний чужой собственности. Он пообещал «закрыть страницу» экономических и политических преследований.

Большие надежды в восстановлении экономики сторонники Пашиняна связывают с репатриацией и притоком инвестиций из-за рубежа от членов диаспоры, поэтому новое правительство обещает устранить препятствия для ведения бизнеса в Армении для иностранцев, освободить бизнес от всех незаконных обязательств перед властью. В программу правительства входит развитие высоких технологий, в том числе для обеспечения национальной безопасности, развитие сельского хозяйства. Пашинян пообещал, что правительство будет помогать фермерам, уменьшит непосильные выплаты. В этой сфере есть огромный потенциал для экспорта, который не используется из-за монополий.

За прошедший месяц бархатной революции граждане Армении продемонстрировали высокий уровень политического сознания. Народ и его новое руководство объективно оценивают сложные геополитические реалии, в которых находится Армения, и не ставят перед собой невыполнимых задач. Для армянского общества бархатная революция стала символом национального пробуждения. Во главе государства оказался обычный выходец из народа, без заграничных счетов, многочисленного бизнеса и дворцов в центре столицы. А его ежедневные выходы в прямой эфир со своей страницы в социальной сети Facebook набирают огромное количество просмотров. Подобное отношение к власти в Армении беспрецедентно и народ готов простить Пашиняну его будущие ошибки за уважительное отношение к своим гражданам.

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