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Открывшийся в Туркменистане морской порт попал в Книгу рекордов Гиннеса
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Открывшийся в Туркменистане морской порт попал в Книгу рекордов Гиннеса 

360tv.ru 1 час назад
Новый порт открыли в Туркменистане, строительство которого началось в 2013 году. Он расположен в городе Туркменбаши на восточном берегу Каспийского моря.
Порт площадью 1,3 квадратных километра и протяженностью 3,6 километра попал в книгу рекордов Гиннеса как самая крупная стоянка кораблей ниже уровня моря. На его территории расположены гостиница и судостроительный завод «Балкан», сообщил сайт «Мир 24». Ежегодно порт способен обслуживать до 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч судов.
Во время проведения международного форума «Великий Шелковый путь — к новым рубежам развития» президент Туркменистана рассказал о важности развития транспортно сообщения. Гурбангулы Бердымухаммедов отметил, что разветвленная инфраструктура охватит континентальную Евразию, страны Южной и Юго‐Восточной Азии, а также Ближнего Востока.
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