«До победного конца»: как Пашинян блокирует Армению

Никол Пашинян призвал своих сторонников снова возобновить тотальные акции гражданского неповиновения, блокировать дороги и пути к аэропорту. Госслужащих Армении лидер оппозиции призвал начать всеобщую забастовку. Пашинян подчеркнул, что «число неприсоединившихся можно будет сосчитать на пальцах». Накануне парламент Армении не утвердил кандидатуру Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра — его поддержали 45 депутатов из необходимых 53.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь обратился к своим сторонникам с призывом начать тотальную акцию гражданского неповиновения, перекрыть и забаррикадировать дороги в Ереване и шоссе, ведущее к аэропорту. Также Пашинян призвал госслужащих Армении объявить всеобщую забастовку.

«Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах», — заявил политик во вторник вечером.

Оппозиция по-прежнему требует избрания Пашиняна на пост премьер-министра Армении как «кандидата от народа». Протестовать в центре армянской столицы его сторонники готовы «до победного конца».

В среду утром министерство обороны Армении призвало в ответ на объявление забастовки и неповиновение «не мешать проезду военного транспорта». В заявлении говорится, что исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, минобороны и вооруженные силы Армении продолжают в круглосуточном режиме и в полном объеме осуществлять поставленные перед ними командованием задачи, поэтому «необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение военных автомобилей и колонн по всей территории республики».

1 мая парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на должность премьер-министра — вопрос обсуждался на специальном заседании, в поддержку оппозиционного лидера были отданы 45 голосов при необходимой поддержке 53 депутатов.

Пашинян — кандидат от партии «Елк», также его поддержали две парламентские фракции: блок «Царукян» и Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн». В местном парламенте 105 мест, в поддержку Пашиняна отдали голоса 45 из 47 депутатов; остальные 58 мандатов принадлежат правящей Республиканской партии Армении (РПА).

РПА выступила против кандидатуры Пашиняна; для его победы требовалось еще хотя бы шесть голосов депутатов-республиканцев.

Ранее председатель фракции РПА Ваграм Багдасарян сообщил о том, что республиканцы не будут препятствовать кандидатуре Пашиняна, если его выдвинут все три остальные фракции парламента.

При этом некоторое время спустя, сообщает RT, Багдасарян на заседании парламента заявил, что РПА проголосует против кандидатуры Пашиняна.

«Господин Пашинян нас не убедил. Мы будем голосовать против кандидатуры Пашиняна, пытаясь пресечь ту негативную волну, которая быстро захлестнет нашу страну», — сказал он.

В ответ на это лидер оппозиции заявил, что правящая партия «уничтожила сама себя» подобными дискуссиями.

«Ваша политическая сила уничтожает сама себя. Вы переходите границу самоуничтожения, откуда возврата нет. Но у вас еще есть возможность не пересекать эту границу. Говорю это без угроз. Нет сценария, при котором народное движение не может победить», — подчеркнул Пашинян, отметив, что это лишь вопрос времени.

По словам Тиграна Авиняна, пресс-секретаря партии «Гражданский договор», чьим лидером является Пашинян, кандидатура оппозиционера будет вновь выдвинута на пост премьер-министра. По словам Авиняна, народное движение «уже достигло успеха», и неделю спустя этот успех «нужно будет просто закрепить юридически».

По конституции Армении новые выборы премьера должны быть проведены спустя 7 дней после первых. Во втором туре кандидаты должны быть выдвинуты не отдельными фракциями, а третью от общего числа депутатов.

При этом, если премьера не изберут и во второй раз, Национальное собрание Армении будет автоматически распущено.

Как сообщает НСН, Пашинян 1 мая объявил Москву стратегическим союзником Еревана — во внешней политике страны в случае его победы ничего не поменяется, и Армения останется членом Организации договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) и ЕврАзЭС.

«Общество требовало перемен в стране и не требовало перемен во внешней политике. Мы, как слуги народа, подчиняемся этому требованию. Россию мы считали и считаем стратегическим союзником. И движение не создает и не создаст никаких препятствий для армяно-российским отношений», — заявил Пашинян.

За событиями в Армении наблюдают и в Евросоюзе . Европейская служба внешних дел (ЕСВД) опубликовала во вторник заявление, в котором отметила крайнюю важность «проявления сдержанности и ответственности, как это имело место в последние дни» всеми сторонами-участницами конфликта.

ЕСВД отдельно обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и «тех, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений», попросив «избегать конфронтаций».