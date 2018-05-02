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Пашинян допустил бойкот досрочных выборов парламента
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Пашинян не исключил возможности бойкота досрочных выборов парламента 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Лидер оппозиции, депутат парламента Армении Никол Пашинян не исключает возможности бойкота досрочных парламентских выборов, если и.о. премьер-министра останется представитель Республиканской партии (РПА). Об этом он заявил в среду на встрече со своими сторонниками, которые перекрыли проспект Аршакуняц в Ереване, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.
"Все зависит от атмосферы. Мы не исключаем бойкота, но на сегодняшний момент у РПА нет ни единого шанса остаться у власти", — отметил Пашинян.
По его словам, "95% граждан страны вышли на улицы, чтобы завершить бархатную революцию".
"Они (правящая Республиканская партия — прим. ТАСС) давно не осознают сложившуюся в стране информацию. Мне только что сообщили — перекрыты все дороги, ведущие в Ереван. В столице все улицы тоже заблокированы", — заявил Пашинян.
Он также призвал своих сторонников не препятствовать передвижению служебных машин минобороны, МЧС и скорой помощи.
Как сообщалось ранее, несколько сотен студентов в среду утром перекрыли центральные улицы Еревана — в частности Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки. По данным местных СМИ, протестующие также перекрыли улицы и проспекты и в спальных районах столицы.
В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. И. о. премьера-министра был назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.
1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.
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