Пашинян допустил бойкот досрочных выборов парламента

Пашинян не исключил возможности бойкота досрочных выборов парламента

"Все зависит от атмосферы. Мы не исключаем бойкота, но на сегодняшний момент у РПА нет ни единого шанса остаться у власти", — отметил Пашинян.

По его словам, "95% граждан страны вышли на улицы, чтобы завершить бархатную революцию".

"Они (правящая Республиканская партия — прим. ТАСС) давно не осознают сложившуюся в стране информацию. Мне только что сообщили — перекрыты все дороги, ведущие в Ереван. В столице все улицы тоже заблокированы", — заявил Пашинян.

Он также призвал своих сторонников не препятствовать передвижению служебных машин минобороны МЧС и скорой помощи.

Как сообщалось ранее, несколько сотен студентов в среду утром перекрыли центральные улицы Еревана — в частности Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки. По данным местных СМИ, протестующие также перекрыли улицы и проспекты и в спальных районах столицы.

В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян . И. о. премьера-министра был назначен первый вице-премьер Карен Карапетян

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.