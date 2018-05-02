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В Минобороны Армении призвали не препятствовать передвижению военной техники
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В Минобороны Армении призвали не препятствовать передвижению военной техники 

RT на русском 20 минут назад
Министерство обороны Армении призвало не препятствовать передвижению военного транспорта для обеспечения безопасности страны. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.
«Исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, Минобороны и ВС Армении продолжают в круглосуточном режиме полноценно выполнять поставленные задачи. Необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение военных автомобилей и колонн по всей территории республики», — приводит агентство Арменпресс сообщение.
В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции.
Как отмечается, в настоящее время в Ереване и республике перекрыты несколько автомобильных дорог, а также автотрасса из столицы Армении в международный аэропорт Звартноц.
RT на русском: последние новости
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