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Мощи святого нашли в мусорке
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Мощи святого нашли в мусорке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: thetimes.co.uk
Британская компания по вывозу мусора обнаружила мощи папы Римского Климента I, пишет The Times.
Он скончанся примерно в 99 году и был вторым или третьим епископом Рима после апостола Петра.
Теперь компания пытается выяснить, кто именно выбросил мощи, а точнее флакон с гравировкой, в котором находится часть человеческой кости.
Точной уверенность, что находка имеет ценность нет.
Сейчас ведется расследование.
Как пояснил изданию историк Оксфордского университета, подобные реликвии были широко распространены в XVI веке, когда находили множество человеческих останков. По его словам, люди собирали небольшие части этих костей и выдавали их за останки кого-то из святых.
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