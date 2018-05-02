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Трамп сменил адвоката по «российскому делу»
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Трамп сменил адвоката по «российскому делу» 

Газета.Ru 2 мая 2018
Фото: Yuri Gripas/Reuters
Президент США Дональд Трамп сменил адвоката, которые будет защищать его в рамках "российского дела". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.
На место адвоката Тая Кобба придет адвокат Эммет Флад, который работал на бывшего президента Билла Клинтона, когда рассматривался вопрос об его импичменте.
Флад будет "представлять интересы президента и администрации в "охоте не ведьм" вокруг России", сообщила Сандерс. По ее словам, Кобб отправится в отставку в течение месяца.
Ранее спецпрокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер пригрозил Трампу судом, если тот откажется от допроса по "российскому делу".
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