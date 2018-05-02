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Войска США останутся в Южной Корее даже в случае подписания мирного договора с КНДР
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Войска США останутся в Южной Корее даже в случае подписания мирного договора с КНДР 

Вести.Ru 16 минут назад
Войска США, размещенные в Южной Корее, останутся на территории страны даже в случае заключения между Сеулом и Пхеньяном мирного договора. Такое заявление сделал в среду, 2 мая, помощник южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.
В настоящее время в Республике Корея насчитывается 28,5 тысячи военнослужащих США. Присутствие в стране американских войск — наследие Корейской войны 1950-1953 годов, завершившейся подписанием временного перемирия.
27 апреля текущего года в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, напоминает ТАСС. По итогам переговоров главы двух стран подписали «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова». В документе в том числе говорится о намерении государств подписать мирный договор.
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