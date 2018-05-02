Yomiuri: руководители Японии, КНР и Южной Кореи потребуют от КНДР полной денуклеаризации

Китай и ТОКИО, 2 мая. / ТАСС /. Япония Республика Корея по итогам предстоящей на следующей неделе встречи с участием представителей руководства трех стран намерены в совместном заявлении потребовать от Пхеньяна провести полную денуклеаризацию. Об этом в среду сообщила газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники.

По ее сведениям, стороны в настоящее время занимаются согласованием итогового документа. Пункт, касающийся КНДР, должен будет содержать требование «провести полную поддающуюся контролю и необратимую денуклеаризацию», а также избавиться от баллистических ракет. Тем не менее три страны из-за разницы позиций еще не сошлись во мнении относительно формулировки о необходимости сохранять максимальное давление на Пхеньян, пока тот не начнет предпринимать конкретные действия.

Дональдом Трампом. По информации издания, в итоговом заявлении Токио, Пекин и Сеул намерены дать положительную оценку состоявшемуся в конце апреля саммиту с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына , а также выразить надежду на дальнейший прогресс в решении проблемы в связи с предстоящим саммитом между Ким Чен Ыном и президентом США