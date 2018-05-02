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Yomiuri: руководители Японии, КНР и Южной Кореи потребуют от КНДР полной денуклеаризации
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Yomiuri: руководители Японии, КНР и Южной Кореи потребуют от КНДР полной денуклеаризации 

ТАСС 39 минут назад
ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Япония, Китай и Республика Корея по итогам предстоящей на следующей неделе встречи с участием представителей руководства трех стран намерены в совместном заявлении потребовать от Пхеньяна провести полную денуклеаризацию. Об этом в среду сообщила газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники.
По ее сведениям, стороны в настоящее время занимаются согласованием итогового документа. Пункт, касающийся КНДР, должен будет содержать требование «провести полную поддающуюся контролю и необратимую денуклеаризацию», а также избавиться от баллистических ракет. Тем не менее три страны из-за разницы позиций еще не сошлись во мнении относительно формулировки о необходимости сохранять максимальное давление на Пхеньян, пока тот не начнет предпринимать конкретные действия.
По информации издания, в итоговом заявлении Токио, Пекин и Сеул намерены дать положительную оценку состоявшемуся в конце апреля саммиту с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, а также выразить надежду на дальнейший прогресс в решении проблемы в связи с предстоящим саммитом между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
Как ранее заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, его встреча с Мун Чжэ Ином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном состоится в Токио 9 мая. Последний раз переговоры с участием представителей руководства Японии, КНР и Южной Кореи проходили в ноябре 2015 года в Сеуле. Китай на них обычно представляет премьер Госсовета.
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