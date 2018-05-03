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КНДР заявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию
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КНДР заявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию 

Российская Газета 5 минут назад
Фото: Российская Газета
Северная Корея выразила готовность пойти на полную денуклеаризацию по требованиям США. Об этом заявили представители КНДР на консультациях с вашингтонской администрацией, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В конце апреля в Пхеньяне в течение недели с этой целью находилась группа сотрудников Центрального разведывательного управления и экспертов в сфере атомной энергетики. КНДР позволит провести инспекцию ядерных вооружений и избавится от межконтинентальных баллистических ракет.
Соединенные Штаты потребовали от КНДР провести полную поддающуюся контролю и необратимую денуклеаризацию. В настоящий момент старны обсуждают вопрос об организации встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
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