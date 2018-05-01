Пашиняна вновь выдвинут в премьеры Армении

Кандидатура Пашиняна будет вновь выдвинута на пост премьера Армении

Кандидатура лидера протестов в Армении Никола Пашиняна будет вновь выдвинута на пост премьера Армении, заявил РИА Новости пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян.

Во вторник Национальное собрание не смогло избрать Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

"Мы обязательно выдвинем кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Думаю, народное движение уже достигло успеха, через неделю этот успех нужно просто закрепить юридически", — сказал Авинян.

Пашинян с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста по всей республике. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция "Елк" (Исход). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.

Кандидата от "Елк" поддержали две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

Глава фракции РПА Ваграмя Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.

В понедельник Пашинян встретился со всеми фракциями правительства, в том числе с РПА.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.