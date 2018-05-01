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Макрон прокомментировал беспорядки в Париже
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Макрон прокомментировал беспорядки в Париже 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Alain Jocard/Pool/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал в своем твиттере беспорядки в Париже в ходе первомайской демонстрации в Париже.
"Я жестко осуждаю сегодняшнее насилие, которое произошло во время первомайского шествия. Все будет сделано для того, чтобы его вдохновители были установлены и понесли ответственность за свои действия", — написал Макрон.
Ранее сообщалось, что французская полиция применила слезоточивый газ против сотен протестующих в Париже. На первомайской демонстрации собрались сотни ультралевых протестующих, которые начали бить витрины и бросать бутылки с зажигательной смесью.
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