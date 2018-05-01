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Запад разворачивает новую операцию в Сирии
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Западная коалиция заявила о начале операции по освобождению оплотов ИГ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
США, коалиция и местные партнеры в Сирии начинают операцию по освобождению последних оплотов "Исламского государства"*, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
"США, мировая коалиция и местные партнеры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии", — говорится в заявлении Науэрт.
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Она отметила, что "борьба будет сложной", но США и партнеры "одержат победу".
"Мы будем защищать США, коалицию и партнерские силы в случае нападения. Дни контроля ИГ над территориями и террор сирийского народа подходит к концу", — говорит Науэрт.
По ее словам, США "будут работать с Турцией, Израилем, Иорданией, Ираком и Ливаном для обеспечения безопасности их границ от ИГ*".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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