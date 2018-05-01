США начали разгром последних оплотов ИГ

США начали разгром последних оплотов ИГГ

"США, мировая коалиция и местные партнеры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии", — говорится в заявлении Науэрт.

Она отметила, что "борьба будет сложной", но США и партнеры "одержат победу".

"Мы будем защищать США, коалицию и партнерские силы в случае нападения. Дни контроля ИГ над территориями и террор сирийского народа подходит к концу", — говорит Науэрт.

Израилем, Иорданией, Ираком и По ее словам, США "будут работать с Турцией Ливаном для обеспечения безопасности их границ от ИГ*".