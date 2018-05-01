В Париже задержали более 100 человек после беспорядков

Префект полиции Парижа Мишель Дельпюэш заявил, что после беспорядков на первомайской демонстрации в Париже под стражу были заключены 102 человека, сообщает радиостанция France Info.

Ранее префект заявлял, что во время беспорядков были задержаны 200 человек.

Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдоналдс" . Экстремисты сожгли машину. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.