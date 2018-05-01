Ещё
Первомайские шествия в Париже закончились беспорядками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в ходе первомайского шествия в Париже вспыхнули беспорядки 

ТАСС 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Беспорядки начались в Париже во время проведения в городе традиционного профсоюзного шествия по случаю Международного дня трудящихся. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM, ведущий прямую трансляцию шествия первомайской колонны по улицам города.
Зачинщиками беспорядков стала группа радикально настроенных молодых людей, атаковавшая ресторан сети закусочных McDonald's на Госпитальном бульваре в 13 округе. Они стали бить окна ресторана и бросать бутылки с зажигательной смесью.
Большинство молодых людей, одетых в черные одежды, скрывают свои лица за масками. Агрессивно настроенные манифестанты также атаковали станцию обслуживания автомобилей Renault, забросав здание коктейлями Молотова. Протестующие начали устанавливать баррикады на бульваре. На место были стянуты несколько десятков сил правопорядка.
Демонстрации проходят и в других крупных французских городах. Так, например, в Рене, согласно данным префектуры полиции, в акции приняли участие около 3,5 тыс. человек. Группа из порядка 50 радикально настроенных манифестантов предприняла попытку учинить беспорядки, однако полиция быстро взяла ситуацию под контроль. Сообщается, что один человек в ходе демонстрации был задержан.
ТАСС: последние новости
В ГД заявили, что межкорейский саммит может повлечь отмену санкций против КНДР Пашинян: Россия останется стратегическим союзником Армении Путин заявил, что России нужен технологический прорыв
Комментарии1  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»354
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили137
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась337
Казаки заблокировали Сахаровский центр738
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку198
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение