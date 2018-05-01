Первомайские шествия в Париже закончились беспорядками

СМИ: в ходе первомайского шествия в Париже вспыхнули беспорядки

Беспорядки начались в Париже во время проведения в городе традиционного профсоюзного шествия по случаю Международного дня трудящихся. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM, ведущий прямую трансляцию шествия первомайской колонны по улицам города.

Зачинщиками беспорядков стала группа радикально настроенных молодых людей, атаковавшая ресторан сети закусочных McDonald's на Госпитальном бульваре в 13 округе. Они стали бить окна ресторана и бросать бутылки с зажигательной смесью.

Большинство молодых людей, одетых в черные одежды, скрывают свои лица за масками. Агрессивно настроенные манифестанты также атаковали станцию обслуживания автомобилей Renault, забросав здание коктейлями Молотова. Протестующие начали устанавливать баррикады на бульваре. На место были стянуты несколько десятков сил правопорядка.

Демонстрации проходят и в других крупных французских городах. Так, например, в Рене, согласно данным префектуры полиции, в акции приняли участие около 3,5 тыс. человек. Группа из порядка 50 радикально настроенных манифестантов предприняла попытку учинить беспорядки, однако полиция быстро взяла ситуацию под контроль. Сообщается, что один человек в ходе демонстрации был задержан.