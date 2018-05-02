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В Одессе у Дома профсоюзов заметили «бандерокоптер»
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В Одессе у Дома профсоюзов заметили «бандерокоптер» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские радикалы запустили в небо возле Дома профсоюзов в Одессе квадрокоптер с прицепленным к нему красно-черным флагом УПА, сообщают СМИ.
Около десятка украинских националистов были замечены у Куликова поля около 13.00, среди них — лидер группировки «Уличный фронт» Демьян Ганула. Именно они запустили в небо «бандерокоптер», пишет «Таймер-Одесса».
Портал отмечает, что основная масса праворадикалов должна была появиться у Дома профсоюзов в этот день позже.
2 мая в Одессе жители массово несут цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле, где четыре года назад погибли десятки людей. Радикалы пытаются помешать акциям памяти — так, на одного мужчину, который хотел почтить память погибших, напали члены националистической группировки.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. Националисты подожгли здание, пытавшихся спастись от огня обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.
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