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Джонсон выступил с заявлением по Ирану
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Джонсон заявил о необходимости сохранения ядерной сделки с Ираном после заявления Нетаньяху 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что иранская ядерная сделка должна остаться в силе после того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о разработке Ираном секретной ядерной программы.
«Выступление премьер-министра Израиля по поводу исследований Ирана в области ядерного оружия показывает, почему нам нужна иранская ядерная сделка. Договор с Ираном основан не на доверии, а на проверке, которая разрешает беспрецедентный доступ (на иранские объекты — RT) для Международного агентства по ядерной энергии. Необходимо поддерживать сделку и опираться на неё, учитывая опасения США и союзников», — говорится в заявлении Джонсона.
30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.
1 мая пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус заявила, что Германия, Великобритания и Франция в ближайшее время направят своих экспертов в Израиль для изучения новых разведданных о ядерной программе Ирана.
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