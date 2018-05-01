Джонсон выступил с заявлением по Ирану

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что иранская ядерная сделка должна остаться в силе после того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о разработке Ираном секретной ядерной программы.
«Выступление премьер-министра Израиля по поводу исследований Ирана в области ядерного оружия показывает, почему нам нужна иранская ядерная сделка. Договор с Ираном основан не на доверии, а на проверке, которая разрешает беспрецедентный доступ (на иранские объекты — RT) для Международного агентства по ядерной энергии. Необходимо поддерживать сделку и опираться на неё, учитывая опасения США и союзников», — говорится в заявлении Джонсона.
30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.
Israeli PM’s speech on Iran’s past nuclear weapons research shows why we need Iran Nuclear deal. Iran deal based not on trust but verification, allowing @iaeaorg unprecedented access. Need to keep deal & build on it to take account of US & allies’ concerns https://t.co/To50dEs3zM— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 1, 2018