Спикер парламента Армении досрочно покинул заседание

Спикер парламента Армении покинул заседание во время речи Пашиняна

Спикер парламента Армении Ара Баблоян покинул зал заседания в знак протеста против слов оппозиционного кандидата в премьеры Никола Пашиняна о правах детей во время акций протеста.

Пашинян заявил, что дети — такие же граждане страны и имеют право на принятие решений.

"Я использую то, чему научился у вас, и на 10 минут покину зал заседаний в знак протеста в связи с вашими заявлениями о правах детей. Потом разные международные организации, которые занимаются правами детей, объяснят вашу ошибку, чтобы, если вас выберут премьером, вы не повторяли эти слова", — сказал Баблоян.

Пашинян с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста по всей республике. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция "Елк" (Исход). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.

Кандидата от "Елк" поддержали две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.

В понедельник Пашинян встретился со всеми фракциями правительства, в том числе с РПА.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.