Ещё
Спикер парламента Армении досрочно покинул заседание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спикер парламента Армении покинул заседание во время речи Пашиняна 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Спикер парламента Армении Ара Баблоян покинул зал заседания в знак протеста против слов оппозиционного кандидата в премьеры Никола Пашиняна о правах детей во время акций протеста.
Пашинян заявил, что дети — такие же граждане страны и имеют право на принятие решений.
"Я использую то, чему научился у вас, и на 10 минут покину зал заседаний в знак протеста в связи с вашими заявлениями о правах детей. Потом разные международные организации, которые занимаются правами детей, объяснят вашу ошибку, чтобы, если вас выберут премьером, вы не повторяли эти слова", — сказал Баблоян.
Пашинян с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста по всей республике. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция "Елк" (Исход). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.
Кандидата от "Елк" поддержали две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.
Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.
В понедельник Пашинян встретился со всеми фракциями правительства, в том числе с РПА.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
РИА Новости: последние новости
Песков напомнил о заявлениях Белого дома по встрече Трампа и Ким Чен Ына Билл Гейтс вложит 12 миллионов долларов в разработку вакцины от гриппа National Interest назвал главного врага США
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казаки заблокировали Сахаровский центр493
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась220
Будущий премьер Армении высказался о России455
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили108
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку187
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение