Обнародованы вопросы к Трампу о связях с РФ

В общей сложности издание обнародовало более 40 вопросов, которые разделены на четыре категории. В первый блок вошли вопросы об отношениях Трампа с бывшим советником по нацбезопасности Майклом Флинном . В частности, спецпрокурора интересует, что президенту США известно о телефонных звонках экс-советника на тот момент послу России в США Сергею Кисляку. Также Мюллер хотел бы спросить, как принималось решение об увольнении Флинна.

Во второй блок вошли вопросы об экс-главе ФБР Джеймсе Коми . В частности, спецпрокурора интересуют обстоятельства увольнения чиновника с этого поста. «Было ли увольнение мистера Коми в прошлом году связано с тем, что мистер Трамп хотел таким образом защитить Мистера Флинна или кого-либо другого от правосудия», — говорится в одном из вопросов.

Мюллер также интересуется мнением Трампа о брифинге Коми 6 января 2017 года, посвященном предполагаемому вмешательству России в американские выборы. Кроме того, спецпрокурор задает вопрос, какова была цель ужина Трампа с Коми 27 января 2017 года.

В третий блок вошли вопросы о генпрокуроре США Джеффе Сешнсе . В частности, Мюллера интересует, как Трамп отреагировал на самоотвод Сешнса от расследования возможного вмешательства России в выборы в США и что глава государства предпринял, чтобы заставить Сешнс изменить решение.

В четвертую категорию вошли вопросы о возможных связях с Россией. Так, Мюллер хотел бы прояснить информацию о встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Trump Tower в июне 2016 года. Кроме того, спецпрокурор попросил президента США поделиться деталями о поездке в Россию в 2013 году. Помимо этого Мюллер задал вопросы о том, обсуждал ли Трамп с кем-либо в ходе предвыборной кампании возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным , ситуацию с антироссийскими санкциями, а также известно ли американскому президенту что-либо о возможной помощи, за которой к России обращались представители его предвыборного штаба, в том числе глава Пол Манафорт

Трамп в своем Twitter назвал позором утечку в СМИ вопросов Мюллера.