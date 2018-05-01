Совещание у Трампа: что можно говорить Путину

Президент США Дональд Трамп пытался узнать у федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, как ему лучше работать вместе с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает ФАН со ссылкой на американский телеканал CNN , Трамп хотел узнать способы работы с Путиным, но «непонятно, дала ли [Ангела] Меркель какой-то совет».

Разговор «по душам» произошел в ходе встречи лидеров ФРГ и Соединенных Штатов, проведенной в Вашингтоне 27 апреля.

Источники CNN сообщили, что разговор Трампа и Меркель в некоторых местах проходил напряженно. Перед началом диалога хозяин Овального кабинета напомнил о своем «очень жестком» курсе внешней политики по отношению к Кремлю, но при этом высказался в поддержку нормализации отношений с РФ . По данным RT, официальные лица американского правительства дали понять, что «президент [США Дональд Трамп] временами на самом деле, как казалось, не слушал ответов».

Ангела Меркель якобы заявила, что как канцлера ФРГ «имеет устоявшиеся отношения и соперничество» с российским лидером.

Кроме того, в разговоре с Меркель Трамп акцентировал вопросы внешней торговли и расходов на содержание вооруженных сил и оборону. Источники отметили, что президент США подверг Берлин критике за «излишний протекционизм» в сфере торговли и убежденно заявил, что Германия должна направлять более значительные средства на оборону и безопасность.

Меркель заверила американского президента, что Германия вместе с США оценивает «сокрушительный» эффект от антироссийских санкций, а также занимает сходную с американской позицию по «российскому вопросу», передает НСН.

При этом официальные представители Белого дома опровергли утверждения CNN по поводу возможного содержания разговора Меркель и Трампа.

Ранее еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Вашингтон в случае введения пошлин ожидает «тройная реакция». В частности, в ЕС могут ввести пошлины на американскую одежду, виски, мотоциклы и сок из апельсинов.

26 апреля президент США Дональд Трамп заявил о жестком отношении к России. Об этом американский лидер заявил после встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Флориде.

«Нет никакого сговора между мной и Россией. Никто не был жестче с Россией, чем я. Вы можете спросить президента Путина об этом», — заявил Трамп.

24 апреля Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о неприемлемых торговых барьерах Евросоюза.

«ЕС для нас очень жесткий. Есть торговые барьеры, которые неприемлемы для нас», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер также добавил, что переговоры о торговле с Францией, в частности, «осложнены из-за Европейского союза».

«Я бы предпочел договариваться с Парижем, а не с Евросоюзом», — подчеркнул Трамп.

При этом американский лидер вновь напомнил о высоком торговом дефиците США с ЕС.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что возможное введение американской стороной пошлин на сталь и алюминий из ЕС сравнимо с торговой войной. Он также выразил надежду на то, что Трамп не станет вводить данные пошлины. По его словам, с союзниками «не ведут торговых войн». Ранее стало известно, что Вашингтон приостановил действие пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно для Евросоюза и ряда других стран мира.

Политолог Алексей Мухин полагает, что Макрон может выступить как связующее звено в отношениях Трампа и Путина.