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Жители Еревана вновь вышли на улицы
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Жители Еревана вновь вышли на улицы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сотни людей собрались утром 1 мая на площади Республики в центре Еревана, где на больших экранах будут транслировать выборы премьер-министра Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.
Единственный кандидат на пост главы правительства, лидер оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян в своем Facebook заявил, что правящая Республиканская партия «решила провалить выборы».
«Нам только что сообщили, что во время ночной встречи во главе с Сержем Саргсяном республиканцы решили провалить выборы премьер-министра. Я настоятельно призываю всех вас встать рано утром и с раннего утра собраться на площади Республики, чтобы противодействовать новому плану Сержа Саргсяна и Республиканской партии», — сказал Пашинян (цитата по «Радио Азатутюн»).
Пашиняна выдвинула фракция «Елк», у которой в парламенте Армении девять голосов. Оппозиционная фракция «Царукян» (31 голос) и фракция «Дашнакцутюн» (семь голосов) обещали голосовать за Пашиняна.
Республиканскую партию в парламенте представляют 58 депутатов, чтобы победить, Пашиняну нужно шесть голосов республиканцев, в случае, если остальные фракции его поддержат, уточняет «Интерфакс». Республиканская партия не сообщала о своей позиции по голосованию.
Предыдущий кандидат от правящей партии Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра 23 апреля после массовых акций протеста из-за его назначения.
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