Жители Еревана вновь вышли на улицы

Сотни людей собрались утром 1 мая на площади Республики в центре Еревана , где на больших экранах будут транслировать выборы премьер-министра Армении . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.

«Нам только что сообщили, что во время ночной встречи во главе с Сержем Саргсяном республиканцы решили провалить выборы премьер-министра. Я настоятельно призываю всех вас встать рано утром и с раннего утра собраться на площади Республики, чтобы противодействовать новому плану Сержа Саргсяна и Республиканской партии», — сказал Пашинян (цитата по «Радио Азатутюн»).

Пашиняна выдвинула фракция «Елк», у которой в парламенте Армении девять голосов. Оппозиционная фракция «Царукян» (31 голос) и фракция «Дашнакцутюн» (семь голосов) обещали голосовать за Пашиняна.

Республиканскую партию в парламенте представляют 58 депутатов, чтобы победить, Пашиняну нужно шесть голосов республиканцев, в случае, если остальные фракции его поддержат, уточняет «Интерфакс» . Республиканская партия не сообщала о своей позиции по голосованию.

Предыдущий кандидат от правящей партии Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра 23 апреля после массовых акций протеста из-за его назначения.