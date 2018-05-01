В Китае начались гонения на «Свинку Пеппу»

Китае мультсериал о свинке Пеппе приравняли к обнаженным фотографиям, трансгендерам, изображениям оружия и ограничили доступ материалам, связанным с данным персонажем. Такие меры приняла популярная онлайн-платформа Douyin, сообщает The Global Times.

Как пишет издание, из приложения пропали все ролики «Свинки Пеппы», а также записи под соответствующими хештегами. Причиной стали жалобы со стороны родителей на то, что британский мультсериал якобы формирует у детей неправильные представления о дружбе и обществе.

Запрет не носит официальный характер и на других ресурсах мультик все еще доступен.

Пользователи связали героиню мультсериала с так называемым общественным человеком (社会人, shehuiren). Слово имеет негативный оттенок и означает человека, ведущего несоответствующий общепринятой морали образ жизни.

По информации The Global Times, с момента появления сериала в Китае в 2015 году появилось целое субкультурное движение среди взрослых, которое может нанести вред китайскому обществу.

О жалобах на «Свинку Пеппу» сообщалось также в ноябре прошлого года. Тогда родители заявляли, что после просмотра сериала дети начинают вести себя как свиньи.