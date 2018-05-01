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Назван главный враг США
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Назван главный враг США 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: EPA
Главный враг США — это не Россия или Китай, а американский долг, пишет National Interest.
Журнал сообщает, что Вашингтон все ближе к техническому дефолту. Так, последние данные Управления конгресса по бюджету показывают, что процентное бремя США составляет 1,6 процента от ВВП, что равно 9,4 процента федерального дохода. Однако в 2022 году эти цифры составят уже 2,7 и 16 процентов соответственно. При этом автор называет такой сценарий наиболее оптимистичным.
Как пишет издание, с учетом последних недель процентное бремя Вашингтона может составить и 20 процентов от федерального дохода, что означает, что американцы будут уплачивать на погашение долга каждый пятый доллар.
Предлагаются два варианта разрешения ситуации: сокращение обязательных расходов или увеличение налоговых поступлений. Однако оба способа будут заблокированы конгрессом.
Журнал отмечает, что единственным способом сохранить социальные расходы будет игнорирование дефицита и долга. В таком случае при благоприятном сценарии дефицит увеличится на 30 процентов с 2019 года по 2023 год при сохранении оборонительных и социальных расходов. А с 2018 по 2028 год дефицит может возрасти на 81 процент.
Как пишет издание, Вашингтон, скорее всего, прибегнет к реструктуризации долга с помощью японских и китайских кредиторов, которые располагают порядка 1,2 триллиона долларов американских бондов.
В марте 2018 года государственный долг США достиг исторического максимума в 21 триллион долларов. Отметку в 20 триллионов он превысил еще в сентябре прошлого года. В частности, американский госдолг вырос почти в два раза за восемь лет президентства Барака Обамы.
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