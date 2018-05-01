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Трамп заявил, что успехи его администрации вынуждают СМИ создавать фейковые новости
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Трамп заявил, что успехи его администрации вынуждают СМИ создавать фейковые новости 

RT на русском 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что успехи его администрации вынуждают СМИ «делать и говорить вещи, в которые они сами не могут поверить».
«Фэйковые новости сходят с ума, придумывая истории и используя неназванные источники (которых не существует). Они совершенно выбиты из колеи, а большие успехи Администрации заставляют их делать и говорить вещи, в которые они сами не верят. Поистине плохие люди!» — написал Трамп в Twitter.
В январе Трамп представил победителей премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года».
RT на русском: последние новости
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