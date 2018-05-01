Трамп заявил, что успехи его администрации вынуждают СМИ создавать фейковые новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что успехи его администрации вынуждают СМИ «делать и говорить вещи, в которые они сами не могут поверить».

«Фэйковые новости сходят с ума, придумывая истории и используя неназванные источники (которых не существует). Они совершенно выбиты из колеи, а большие успехи Администрации заставляют их делать и говорить вещи, в которые они сами не верят. Поистине плохие люди!» — написал Трамп в Twitter.

В январе Трамп представил победителей премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года».