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США осудили нападение в Кабуле
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США осудили нападение в Кабуле 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © AP Photo / Massoud Hossaini
США решительно осуждают нападение в Кабуле, в результате которого погибли 29 человек, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном во вторник.
"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее бесчувственное и варварское нападение в Кабуле, в результате которого погибли 29 человек и были ранены еще десятки, включая отважных журналистов и профессионалов из СМИ", — сказал он.
Помпео выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и напомнил, что СМИ являются "краеугольным камнем демократии".
"Несмотря на сегодняшнее нападение, медийная отрасль Афганистана в своем разнообразии будет идти дальше, в большой степени благодаря тем журналистам и профессионалам СМИ, которые трагически погибли при сегодняшнем нападении", — заявил Помпео.
В понедельник утром в афганской столице городе Кабуле произошли два взрыва. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе девять журналистов, более 40 человек получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
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