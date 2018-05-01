США сняли флаг с генконсульства РФ в Сиэтле

«Cегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации. Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», — говорится в сообщении дипведомства.

Там добавили, что «резиденция Генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна».

«В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место — флагшток над зданием резиденции. Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — заявили в посольстве.