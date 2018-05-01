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США сняли флаг с генконсульства РФ в Сиэтле
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США сняли флаг с генконсульства РФ в Сиэтле 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
«Cегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации. Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», — говорится в сообщении дипведомства.
Там добавили, что «резиденция Генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна».
«В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место — флагшток над зданием резиденции. Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — заявили в посольстве.
25 апреля представители властей США вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле.
В российском МИД назвали разбоем подобные действия.
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