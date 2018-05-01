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Председательство в Совбезе ООН переходит к Польше
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Председательство в Совбезе ООН переходит к Польше 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © AP Photo / Julie Jacobson
Председательство с Совете безопасности ООН с 1 мая переходит к Польше.
Согласно статье 30 Устава ООН, происходит ежемесячная ротация должности между членами Совбеза в алфавитном порядке. Польша будет занимать эту должность в течение мая.
С 1 января 2018 года Польша получила место непостоянного члена Совета безопасности ООН и будет занимать его на протяжении ближайших двух лет. Во время голосования по этому вопросу 2 июня прошлого года Варшава получила поддержку 190 стран. Кроме Польши непостоянными членами Совбеза ООН тогда же стали Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу.
Президент Анджей Дуда после избрания Польши в Совбез заявил, Польша будет, прежде всего, концентрировать внимание на проблемах соблюдения международного права.
Что касается майского председательства, то здесь Варшава намерена заняться сохранением ядерной сделки с Ираном.
Об этом заявил на недавней пресс-конференции министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
"Важной проблемой будет прекращение договоренности с Ираном на тему замораживания развития ядерной программы. Известно, что 12 мая президент США Дональд Трамп примет определенное решение на эту тему", — сказал Чапутович.
"Мы сотрудничаем с государствами Евросоюза, с самим Евросоюзом. Мы поддерживаем деятельность Франции, Великобритании и Германии по этой теме. Мы считаем, что следовало бы эту договоренность сохранить. Может быть, она подлежит определенной модификации", — добавил глава МИД Польши.
Как рассказал журналистам глава канцелярии президент Польши Кшиштоф Щерский, в рамках польского председательства 17 мая планируется открытая дискуссия СБ ООН, на которой будет председательствовать президент Анджей Дуда. "Дискуссия будет посвящена вопросам соблюдения международного права как инструмента разрешения конфликтов в мире", — пояснил Щерский.
Вторая из дискуссии — на этот раз под председательством министра иностранных дел Яцека Чапутовича — запланирована на 22 мая и будет касаться значения гуманитарного права и защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте.
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