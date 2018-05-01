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Иран ответил на «старые обвинения» Израиля
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Обвинения Израиля в адрес Ирана уже рассматривались МАГАТЭ, заявил Зариф 

РИА Новости
Фото: © AFP 2018 / Joe Klamar
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения Израиля в существовании у Тегерана секретной военно-ядерной программы были "старыми обвинениями", которые в прошлом рассматривались международным Агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Президент (США Дональд) Трамп ухватился за перефразированные старые заявления, которые уже раньше рассматривались МАГАТЭ, чтобы отменить сделку (СВПД — ред.). Как удобно. Спланированный выбор времени предполагаемых разведывательных разоблачений от мальчика, который кричит "волки" всего за несколько дней до 12 мая. Но стремительность Трампа к празднованию раскрыла правду", — написал Зариф в своем Twitter.
Трамп обещал, что он примет решение по ядерной сделке с Ираном к 12 мая, когда он должен будет в очередной раз продлить режим снятия санкций с этой страны.
Ранее в прямом эфире местного телевидения Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".
Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.
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