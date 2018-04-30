В Испании проведена операция против албанской мафии

Испанская полиция во взаимодействии с Европолом и спецслужбами США провела спецоперацию против албанской мафии в Мадриде, в ходе которой арестованы 5 человек, изъяты тонна кокаина и свыше полутора миллионов евро. Об этом сообщило информагентство Танюг.
Согласно заявлению испанской полиции, расследование началось еще в ноябре 2017 года после получения оперативных данных о том, что албанцы, проживающие в Мадриде, посредством спецрейсов из Колумбии доставляют в Европу большие партии кокаина. В результате международной акции спецслужб США и ЕС были арестованы два гражданина Испании и три — Албании, изъяты 790 пакетов с кокаином общим весом в одну тонну и 1,55 млн евро, пять автомобилей с поддельными номерами, а также оружие и боеприпасы.
Напомним, что итальянская полиция также бьет тревогу в связи с возросшим наркотрафиком из Республики Албании, подчеркивая, что в последствии по своим нелегальным каналам албанские дилеры переправляют психотропные вещества и в другие благополучные страны Евросоюза.
По оценкам специалистов, через территорию Балкан проходит около 70 процентов произведенного в Афганистане героина. При этом годовой доход преступных группировок от торговли смертельным зельем составляет два миллиардов долларов. Албанская мафия контролирует 75 процентов поставок героина в Западную Европу и около 50 процентов поставок в США, а албанский наркокартель "Камилла" входит в пятерку крупнейших "сообществ" такого рода в мире.