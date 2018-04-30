В Испании проведена операция против албанской мафии

В Испании проведена спецоперация против албанской наркомафии

Испанская полиция во взаимодействии с Европолом и спецслужбами США провела спецоперацию против албанской мафии в Мадриде , в ходе которой арестованы 5 человек, изъяты тонна кокаина и свыше полутора миллионов евро. Об этом сообщило информагентство Танюг.

Согласно заявлению испанской полиции, расследование началось еще в ноябре 2017 года после получения оперативных данных о том, что албанцы, проживающие в Мадриде, посредством спецрейсов из Колумбии доставляют в Европу большие партии кокаина. В результате международной акции спецслужб США и ЕС были арестованы два гражданина Испании и три — Албании , изъяты 790 пакетов с кокаином общим весом в одну тонну и 1,55 млн евро, пять автомобилей с поддельными номерами, а также оружие и боеприпасы.

Напомним, что итальянская полиция также бьет тревогу в связи с возросшим наркотрафиком из Республики Албании, подчеркивая, что в последствии по своим нелегальным каналам албанские дилеры переправляют психотропные вещества и в другие благополучные страны Евросоюза.