Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Трамп не исключил, что может встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп заявил, что в качестве места для проведения его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном , помимо демилитаризованной зоны на Корейском полуострове, рассматривается Сингапур Об этом американский лидер сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари в Белом доме. «Мы рассматриваем различные страны, в том числе Сингапур. И мы также говорим о возможности (проведения встречи. — RT) в демилитаризованной зоне», — приводит слова Трампа Politico. Ранее Трамп заявил, что не против провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.