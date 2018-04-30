Трамп рассказал, где может встретиться с Ким Чен Ыном

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Трамп заявил, что США больше не будут "мировым полицейским"

Вице-премьер Украины считает, миротворцев в Донбасс в этом году не введут

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