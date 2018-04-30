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Трамп рассказал, где может встретиться с Ким Чен Ыном
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Трамп рассказал, где может встретиться с Ким Чен Ыном
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
. ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО МОЖЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ С
КИМ ЧЕН ЫНОМ
В
СИНГАПУРЕ
ЛИБО В ДЕМИЛИТАРИЗОВАННОЙ ЗОНЕ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
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