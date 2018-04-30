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Трамп рассказал, где может встретиться с Ким Чен Ыном
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Трамп рассказал, где может встретиться с Ким Чен Ыном 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО МОЖЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ С КИМ ЧЕН ЫНОМ В СИНГАПУРЕ ЛИБО В ДЕМИЛИТАРИЗОВАННОЙ ЗОНЕ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
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