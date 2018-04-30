Израиль нашел факты разработки Ираном ядерного оружия

Израильская разведка нашла факты разработки Ираном ядерного оружия

Обличительное заявление прозвучало в прямом эфире местного телевидения в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года с Ираном по поводу его ядерной программы.

"Эти файлы убедительно доказывают, что Иран лгал о том, что у него никогда не было военно-ядерной программы", — сказал Нетаньяху.

По его словам, несколько недель назад израильская разведка добыла полтонны материалов, включая 55 тысяч страниц текстовых документов, доказывающих наличие у Ирана так называемого проекта "Амад".