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Израиль нашел факты разработки Ираном ядерного оружия
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Израильская разведка нашла факты разработки Ираном ядерного оружия 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Израильская разведка добыла полтонны секретных материалов, доказывающих наличие у Ирана военно-ядерной программы, объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Обличительное заявление прозвучало в прямом эфире местного телевидения в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года с Ираном по поводу его ядерной программы.
"Эти файлы убедительно доказывают, что Иран лгал о том, что у него никогда не было военно-ядерной программы", — сказал Нетаньяху.
По его словам, несколько недель назад израильская разведка добыла полтонны материалов, включая 55 тысяч страниц текстовых документов, доказывающих наличие у Ирана так называемого проекта "Амад".
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