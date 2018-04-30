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В «Грузинском легионе» произошел раскол
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В «Грузинском легионе» произошел раскол 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Среди бывших офицеров грузинской армии, которые воюют на стороне Киева в Донбассе, в «Грузинском легионе» с 2014 года, произошел раскол, в частности, командование подразделение обвинило «неких волонтеров» в незаконном сборе средств.
«Некие волонтеры манипулируют доблесным именем Грузинского Легиона и собирают денежные средства якобы для подразделения, на самом деле денежные средства попадают в Руки аферистов и самозванцев таких как Зураб Чихелидзе и его жена Ольга Батагова которые не впервые занимаються машейничеством для личной выгоды», — сказано на страничке «Легиона» в фейсбуке (стиль и орфография сохранены).
В ответ капитан Чихелидзе заявил, что «находится на линии фронта» с другими бойцами и не намерен отвечать на «инсинуации».
Он назвал заявления Мераба Мамулашвили (командир «легионеров») в публичном пространстве «настоящим подарком российским пропагандистам», отметив, что это может бросить тень на боевое братство грузин и украинцев.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе этого года представители «Грузинского национального легиона» покинули вооруженные силы Украины, обвинив своих командиров в некомпетентности и шантаже.
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