Очевидцы рассказали об авиаударах по свадьбе в Йемене

Присутствовавшие на свадьбе на северо-западе Йемена рассказали об авиаударах ВВС аравийской коалиции, которые попали по зданию, где проходило торжество.

«Это было без всякой причины, здесь не было собрания хуситов. Это была беспорядочная бомбардировка», — рассказал жених.

По его словам, в результате удара были разрушены здания, а также убиты и ранены много людей. Молодой человек сообщил, что сам не получил увечий, однако стал хуже слышать.

Его дядя также отметил, что бомбардировка свадьбы началась без всякой причины.

«Множество людей погибло, и множество получили ранения. Большинство были убиты в одном и том же месте», — добавил он.