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Очевидцы рассказали об авиаударах по свадьбе в Йемене
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Очевидцы рассказали об авиаударах по свадьбе в Йемене 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Присутствовавшие на свадьбе на северо-западе Йемена рассказали об авиаударах ВВС аравийской коалиции, которые попали по зданию, где проходило торжество.
«Это было без всякой причины, здесь не было собрания хуситов. Это была беспорядочная бомбардировка», — рассказал жених.
По его словам, в результате удара были разрушены здания, а также убиты и ранены много людей. Молодой человек сообщил, что сам не получил увечий, однако стал хуже слышать.
Его дядя также отметил, что бомбардировка свадьбы началась без всякой причины.
«Множество людей погибло, и множество получили ранения. Большинство были убиты в одном и том же месте», — добавил он.
Ранее сообщалось, что не менее 20 мирных жителей погибли, ещё 45 получили ранения в результате ударов ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией на северо-западе Йемена.
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