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Коалиция США завершила основную операцию в Ираке
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Коалиция во главе с США завершила основную операцию в Ираке 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство обороны США объявило в понедельник о завершении на территории Ирака основных боевых действий возглавляемой США международной коалиции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
В нем говорится, что работа штаба командования коалиции "была деактивирована на церемонии в Багдаде, что означает прекращение основных боевых операций в Ираке против действующей на территории Ирака и Сирии группировки "Исламское государство" и признание изменения состава и обязанностей коалиции".
Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов.
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