Коалиция США завершила основную операцию в Ираке

Коалиция во главе с США завершила основную операцию в Ираке

В нем говорится, что работа штаба командования коалиции "была деактивирована на церемонии в Багдаде, что означает прекращение основных боевых операций в Ираке против действующей на территории Ирака и Сирии группировки "Исламское государство" и признание изменения состава и обязанностей коалиции".

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов.