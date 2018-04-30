Ещё
В центре Еревана начался митинг оппозиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Еревана начался митинг оппозиционеров 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Многотысячный митинг во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном в понедельник начался на площади Республики в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее колонна оппозиционеров прошла от площади Нжде по центральным улицам армянской столицы.
Митингующие держат национальные флаги, а также разные плакаты, в том числе плакат "Россия Армения дружба навсегда". Со сцены перед протестующими выступают оппозиционеры, на сцене также находится лидер оппозиции в Армении Пашинян.
На площади, где проходит митинг, дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка в центре Еревана в целом спокойная.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняла Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
РИА Новости: последние новости
Глава МИД Эстонии рассказал, как противостоять России Киевлян удивили красные флаги и плакаты "Слава Октябрю" на Крещатике Политолог: США пытаются "примазаться" к успеху межкорейского саммита
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе289
Немецкие летчики массово увольняются из-за России510
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке154
В семье Диброва произошло несчастье36
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе837
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение