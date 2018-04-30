Ещё
Трамп захотел встречи с Ким Чен Ыном в «Доме мира»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп захотел встречи с Ким Чен Ыном в «Доме мира» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп назвал возможное место встречи с лидером Северной Кореи — Ким Чен Ыном. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Многое страны рассматриваются для нашей встречи, но не будет ли "Дом мира" на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и прочным местом, чем третья страна?» — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Трамп намерен занять жесткую позицию в отношении Северной Кореи и принудить ее полностью отказаться от ядерного оружия. «Если Пхеньян хочет, чтобы экономика страны ожила, ему придется это заработать», — говорил The Wall Street Journal источник из администрации Белого дома.
В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Их курирует бывший директор ЦРУ, выдвинутый на должность госсекретаря США Майк Помпео.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе300
Немецкие летчики массово увольняются из-за России510
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке154
В семье Диброва произошло несчастье36
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе842
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение