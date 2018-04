Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном на границе Северной и Южной Кореи

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2018 г.

"Множество стран рассматривается в качестве места для встречи, но будет ли Дом мира/Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более показательным и важным местом, чем какая-то третья страна? Просто спрашиваю", — говорится в сообщении.

Трамп заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном, возможно, состоится «в начале июня или даже раньше». Также он обращал внимание на то, что северокорейская сторона заинтересована в проведении встречи «как можно скорее».