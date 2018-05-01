Трамп поблагодарил Мун Чжэ Ина за идею наградить его премией мира 

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за предложение наградить его Нобелевской премией мира.
"Я думаю, что президент (Южной Кореи) Мун (Чжэ Ин) был очень добр, предложив это. Это было очень щедро с его стороны. Я ценю это. Я хочу мира. Я думаю, что все сработает хорошо", — сказал хозяин Белого дома, слова которого приводит РИА Новости.
Трамп также заявил, что дата и место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном могут быть объявлены уже в ближайшие дни. Переговоры лидеров двух стран могут состояться в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей или в Сингапуре. Ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Трампу стоит дать Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Позднее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал эту идею.
Напомним, Нобелевская премия мира является престижной наградой, которая ежегодно присуждается Нобелевским комитетом физическим лицам и организациям за достижения в области укрепления мира. Премия вручается с 1901 года.