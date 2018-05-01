Президент Южной Кореи предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира

По мнению Мун Чжэ Ина, премия должна быть присуждена Трампу за его роль в установлении отношений с Северной Кореей . В 2000 году «нобелевку» получил президент Республики Корея Ким Дэ Чжун за организацию встречи с Ким Чен Иром , где было подписано соглашение о примирении. Его вдова предложила, чтобы премию присудили Мун Чжэ Ину за усилия в установлении дипломатических отношений.

"Президент Трамп должен выиграть Нобелевскую премию мира. Единственное, что нам нужно — это мир", — заявил Мун Чжэ Ин в ответ на предложение.